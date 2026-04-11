Cinéma Chers parents Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne
Cinéma Chers parents Centre Multiculturel Miramont-de-Guyenne samedi 11 avril 2026.
Miramont-de-Guyenne
Cinéma Chers parents
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime.
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime. .
Centre Multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52
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English : Cinéma Chers parents
Years after witnessing the death of the revered hero Maximus at the hands of his uncle, Lucius is forced to enter the Colosseum when his country is conquered by the tyrannical emperors who now rule Rome with an iron fist…
L’événement Cinéma Chers parents Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays de Lauzun
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