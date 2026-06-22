Ball-trap Voie du roudié Miramont-de-Guyenne
Ball-trap Voie du roudié Miramont-de-Guyenne lundi 13 juillet 2026.
Miramont-de-Guyenne
Ball-trap
Voie du roudié Site de ball-trap Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 20:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
La société de chasse Saint-Hubert organise son ball-trap avec de nombreux lots à gagner durant ces 2 jours. 2 Fosses, parcours fléchés, site et parking ombragés. De nombreux lots à gagner. Vous aurez aussi la possibilité de vous restaurer sur place. Assurance obligatoire. Buvette.
La société de chasse Saint-Hubert organise son ball-trap avec de nombreux lots à gagner durant ces 2 jours. 2 Fosses, parcours fléchés, site et parking ombragés. De nombreux lots à gagner. Vous aurez aussi la possibilité de vous restaurer sur place. Assurance obligatoire. Buvette. .
Voie du roudié Site de ball-trap Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 51 61 38 00
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English : Ball-trap
The Saint-Hubert Hunting Club is hosting its clay pigeon shooting event, with many prizes to be won over the course of these two days. Two shooting ranges, signposted courses, and a shaded venue and parking area. Many prizes to be won. You’ll also have the option to eat on site. Insurance is required. Refreshments available.
L’événement Ball-trap Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Pays de Lauzun
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