Un médecin près de chez vous Secteur 5 bâtiment D Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Un médecin près de chez vous

Secteur 5 bâtiment D 191 Rue Marcel Mennechet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre de l’opération Un médecin près de chez organisée par la Communauté de Communes et le CPTS du Val de Guyenne, un médecin généraliste avec une compétence en gynécologie viendra consulter sur 3 jours. La prise de rendez-vous commence dès le 1er juin.

Dans le cadre de l’opération Un médecin près de chez organisée par la Communauté de Communes et le CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) du Val de Guyenne, un médecin généraliste avec une compétence en gynécologie viendra consulter sur 3 jours. La prise de rendez-vous commence dès le 1er juin. .

Secteur 5 bâtiment D 191 Rue Marcel Mennechet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 84 64

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English : Un médecin près de chez vous

As part of the Un médecin près de chez program organized by the Communauté de Communes and the Val de Guyenne CPTS, a general practitioner with expertise in gynecology will come to consult over 3 days. Appointments begin on June 1.

L’événement Un médecin près de chez vous Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Lauzun