Un médecin près de chez vous Secteur 5 bâtiment D Miramont-de-Guyenne
Un médecin près de chez vous Secteur 5 bâtiment D Miramont-de-Guyenne mercredi 8 juillet 2026.
Miramont-de-Guyenne
Un médecin près de chez vous
Secteur 5 bâtiment D 191 Rue Marcel Mennechet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre de l’opération Un médecin près de chez organisée par la Communauté de Communes et le CPTS du Val de Guyenne, un médecin généraliste avec une compétence en gynécologie viendra consulter sur 3 jours. La prise de rendez-vous commence dès le 1er juin.
Dans le cadre de l’opération Un médecin près de chez organisée par la Communauté de Communes et le CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) du Val de Guyenne, un médecin généraliste avec une compétence en gynécologie viendra consulter sur 3 jours. La prise de rendez-vous commence dès le 1er juin. .
Secteur 5 bâtiment D 191 Rue Marcel Mennechet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 84 64
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English : Un médecin près de chez vous
As part of the Un médecin près de chez program organized by the Communauté de Communes and the Val de Guyenne CPTS, a general practitioner with expertise in gynecology will come to consult over 3 days. Appointments begin on June 1.
L’événement Un médecin près de chez vous Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Lauzun
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