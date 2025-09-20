Miramont-de-Guyenne

Fête du 13 juillet

Place de la Mairie Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pour fêter ensemble la Fête Nationale, la municipalité et l’association ASM XV vous invitent à vivre au rythme d’un repas de rue et de concerts avec en ouverture Cédric Bergougnoux suivi du groupe Bombes 2 Bal. Buvette sur place. Pensez à apporter vos couverts pour le repas.

Pour fêter ensemble la Fête Nationale, la municipalité et l’association ASM XV vous invitent à vivre au rythme d’un repas de rue et de concerts avec en ouverture Cédric Bergougnoux suivi du groupe Bombes 2 Bal. Buvette sur place. Pensez à apporter vos couverts pour le repas. Cette soirée est ouverte à tous. .

Place de la Mairie Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

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English : Fête du 13 juillet

To celebrate the National Holiday, the municipality invites you to live to the rhythm of several concerts and shows. This evening is open to all.

L’événement Fête du 13 juillet Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Lauzun