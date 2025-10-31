Visite guidée de la bastide de Miramont-de-Guyenne avec le Raconteur de Pays Miramont-de-Guyenne

Visite guidée de la bastide de Miramont-de-Guyenne avec le Raconteur de Pays

Cet été, découvrez la bastide en participant à une visite commentée avec le Raconteur de Pays ! Déambulez au cœur de cette ville du 13ème siècle, arpentez les ruelles et tombez sous le charme de son architecture et de son patrimoine. Rdv devant le Bureau d’Information Touristique pour le départ.

1 Rue Pasteur Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée de la bastide de Miramont-de-Guyenne avec le Raconteur de Pays

This summer, discover the bastide on a guided tour with the Raconteur de Pays! Take a stroll through the heart of this 13th-century town, wander the narrow streets and fall under the spell of its architecture and heritage. Meet in front of the Tourist Information Office for departure.

Visite guidée de la bastide de Miramont-de-Guyenne avec le Raconteur de Pays

Entdecken Sie diesen Sommer die Bastide bei einer kommentierten Führung mit dem Raconteur de Pays! Schlendern Sie durch das Herz dieser Stadt aus dem 13. Jahrhundert, durchstreifen Sie die Gassen und lassen Sie sich von ihrer Architektur und ihrem Kulturerbe verzaubern. Treffpunkt vor dem Büro für Touristeninformation für die Abfahrt.

Italiano :

Quest’estate, scoprite la città di Bastide con una visita guidata con il Raconteur de Pays! Passeggiate nel cuore di questa città del XIII secolo, percorrete le sue stradine e lasciatevi incantare dalla sua architettura e dal suo patrimonio. Ritrovo davanti all’Ufficio del Turismo per la partenza.

Visite guidée de la bastide de Miramont-de-Guyenne avec le Raconteur de Pays

Este verano, descubra la ciudad bastida en una visita guiada con el Raconteur de Pays Pasee por el corazón de esta ciudad del siglo XIII, recorra sus callejuelas y déjese seducir por su arquitectura y su patrimonio. Encuentro frente a la Oficina de Turismo para la salida.

