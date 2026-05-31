La Bastide s’anime !, Commune de Miramont-de-Guyenne, Miramont-de-Guyenne

La Bastide s’anime ! Dimanche 21 juin, 18h30 Commune de Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la Musique, venez nombreux assister aux différentes animations qui enflammeront le cœur de la Bastide. Au programme : audition de fin d’année de l’école de musique du Pays de Lauzun, Batucada endiablée de l’AMAT, la chorale Trait d’Union, Yvi Duo (flamenco-jazz rythmique). Pour vous déhancher jusqu’au bout de la nuit, rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville et le parvis de l’église Sainte-Marie.

Commune de Miramont-de-Guyenne Place de l’hôtel de ville 47800 Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52 http://www.ville-miramontdeguyenne.fr Miramont-de-Guyenne est une bastide du Lot-et-Garonne, fondée au XIIIe siècle, connue pour son plan en damier autour d’une place centrale à arcades. Aujourd’hui, c’est une petite ville dynamique, marquée par son patrimoine, ses paysages de vallée et des événements culturels comme les Soirées BC/BG et le Festival International des Arts de la Rue.

À l’occasion de la Fête de la Musique, venez nombreux assister aux différentes animations qui enflammeront le cœur de la Bastide. Au programme : audition de fin d’année de l’école de musique du Pays…

©mairie de Miramont-de-Guyenne