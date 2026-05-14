Miramont-de-Guyenne

Fête de la Musique

Place de l’Hôtel de Ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, venez nombreux assister aux différentes animations qui enflammeront le cœur de la Bastide. Au programme École de musique du Pays de Lauzun, Batucada de l’AMAT… Plus de détail à venir.

À l’occasion de la Fête de la Musique, venez nombreux assister aux différentes animations qui enflammeront le cœur de la Bastide. Au programme École de musique du Pays de Lauzun, Batucada de l’AMAT… Plus de détail à venir. .

Place de l’Hôtel de Ville Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique

For the Fête de la Musique, come and enjoy the various events that will set the heart of the Bastide on fire. Program to follow. An evening to delight young and old!

L’événement Fête de la Musique Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Lauzun