Fête de la Musique Miramont-de-Guyenne
Fête de la Musique Miramont-de-Guyenne dimanche 21 juin 2026.
Miramont-de-Guyenne
Fête de la Musique
Place de l’Hôtel de Ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, venez nombreux assister aux différentes animations qui enflammeront le cœur de la Bastide. Au programme École de musique du Pays de Lauzun, Batucada de l’AMAT… Plus de détail à venir.
À l’occasion de la Fête de la Musique, venez nombreux assister aux différentes animations qui enflammeront le cœur de la Bastide. Au programme École de musique du Pays de Lauzun, Batucada de l’AMAT… Plus de détail à venir. .
Place de l’Hôtel de Ville Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52
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English : Fête de la Musique
For the Fête de la Musique, come and enjoy the various events that will set the heart of the Bastide on fire. Program to follow. An evening to delight young and old!
L’événement Fête de la Musique Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Lauzun
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