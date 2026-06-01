Festi’Mômes Plaine du Cadet Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Festi’Mômes

Plaine du Cadet 145 Avenue de Grammont Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Venez nombreux à l’animation proposée par l’Association des Parents d’Élèves de Miramont-de-Guyenne. Au programme spectacles des enfants, diverses animations, château gonflables, maquillage… Buvette et restauration sur place. Moment festif et joyeux à partager sans modération !

Venez nombreux à l’animation proposée par l’Association des Parents d’Élèves de Miramont-de-Guyenne en partenariat avec l’Amicale Laïque, le conseil municipal des enfants et Lou Myou. Au programme spectacles des enfants, diverses animations, château gonflable, maquillage et stands de jeu. Buvette et restauration sur place. Moment festif et joyeux à partager sans modération ! .

Plaine du Cadet 145 Avenue de Grammont Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine apemiramont@gmail.com

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English : Festi’Mômes

We hope to see many of you at the event organized by the Miramont-de-Guyenne Parents’ Association. On the program: children’s performances, various activities, inflatable castles, face painting… Refreshments and food available on site. A festive and joyful occasion to enjoy to your heart’s content!

L’événement Festi’Mômes Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Pays de Lauzun