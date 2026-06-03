Repas de rue Miramont-de-Guyenne
Repas de rue Miramont-de-Guyenne lundi 13 juillet 2026.
Miramont-de-Guyenne
Repas de rue
Place de l’hôtel de ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
À l’occasion du 14 juillet, venez nombreux au repas organisé par l’association ASM XV. Pensez à apporter vos couverts complets. Programme à venir.
À l’occasion du 14 juillet, venez nombreux au repas organisé par l’association ASM XV. Pensez à apporter vos couverts complets. Programme à venir. .
Place de l’hôtel de ville Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 84 29 11
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English : Repas de rue
To celebrate July 14th, come along to the meal organized by the ASM XV association. Don’t forget to bring your full set of cutlery. More information to come.
L’événement Repas de rue Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays de Lauzun
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