Les soirées BC/BG Miramont-de-Guyenne

Les soirées BC/BG

Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-06

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-27

La municipalité, en partenariat avec l’association Staccato vous propose, dans le cadre des soirées Bastide Culturelle/Bastide Gourmande, un concert avec des groupes de musique différents chaque soir. Ambiance, convivialité et musique sont au rendez-vous. Possibilité de se restaurer sur place grâce aux restaurants partenaires de l’événement le Panam’a Café, le Bistrot du Commerce, le Rendez-vous… .

Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

English : Les soirées BC/BG

The municipality, in partnership with the associations Staccato and UCAM, offers you, within the framework of the Bastide Culturelle/Bastide Gourmande evenings, a concert with different music groups each evening. Atmosphere, conviviality and music are the order of the day.

