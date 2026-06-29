Causerie citoyenne Accès aux droits Maison de la Vie Citoyenne Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne

Causerie citoyenne Accès aux droits

Maison de la Vie Citoyenne 18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-02

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur rendez-vous de conversations citoyennes en lien avec le projet en cours amélioration de l’accès aux droits dans le Pays de Lauzun. Cet atelier est co-animé avec Delphine Prevost de la Conciergerie d’ici.

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à leur rendez-vous de conversations citoyennes en lien avec le projet en cours amélioration de l’accès aux droits dans le Pays de Lauzun. Cet atelier est co-animé avec Delphine Prevost de la Conciergerie d’ici. Cette causerie citoyenne a pour objectif d’ouvrir un espace de dialogue autour de l’accès aux droits en partant des expériences et des pratiques quotidiennes de chacun. À travers les situations vécues, les difficultés rencontrées mais aussi les astuces, conseils et ressources que chacun peut partager, nous souhaitons réfléchir collectivement à notre rapport aux droits, mieux comprendre les freins existants et identifier les solutions qui facilitent les démarches. Ambiance conviviale et bienveillante. .

Maison de la Vie Citoyenne 18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 79 93 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Causerie citoyenne Accès aux droits

The association Les Copains de la Vieille École invites you to their civic discussion session related to the ongoing project “Improving Access to Rights in the Pays de Lauzun.” This workshop is co-facilitated with Delphine Prevost from La Conciergerie d’ici.

L’événement Causerie citoyenne Accès aux droits Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Pays de Lauzun