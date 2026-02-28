Soirée Salsa y Son Cubano Miramont-de-Guyenne
mercredi 1 juillet 2026 · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Soirée Salsa y Son Cubano
Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 21:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Venez nombreux à la soirée Salsa y Son Cubano organisée par l’association Ribambelle. Une invitation à voyager sans quitter notre beau territoire. Ambiance festive et caliente assurée ! Possibilité de se restaurer sur place.
Venez nombreux à la soirée Salsa y Son Cubano organisée par l’association Ribambelle. Une invitation à voyager sans quitter notre beau territoire. Ambiance festive et caliente assurée ! Possibilité de se restaurer sur place. .
Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 05 14 26
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English : Soirée Salsa y Son Cubano
Come one, come all to the Salsa y Son Cubano evening organized by the Ribambelle association. An invitation to travel without leaving our beautiful region. A festive and caliente atmosphere guaranteed! Catering available on site.
L’événement Soirée Salsa y Son Cubano Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Lauzun
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