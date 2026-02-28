Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Soirée Salsa y Son Cubano

Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Venez nombreux à la soirée Salsa y Son Cubano organisée par l’association Ribambelle. Une invitation à voyager sans quitter notre beau territoire. Ambiance festive et caliente assurée ! Possibilité de se restaurer sur place.

Venez nombreux à la soirée Salsa y Son Cubano organisée par l’association Ribambelle. Une invitation à voyager sans quitter notre beau territoire. Ambiance festive et caliente assurée ! Possibilité de se restaurer sur place. .

Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 05 14 26

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English : Soirée Salsa y Son Cubano

Come one, come all to the Salsa y Son Cubano evening organized by the Ribambelle association. An invitation to travel without leaving our beautiful region. A festive and caliente atmosphere guaranteed! Catering available on site.

L’événement Soirée Salsa y Son Cubano Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Lauzun