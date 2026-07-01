Loto du club de l’Oustaou Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne
dimanche 19 juillet 2026 · Salle Gambetta · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Loto du club de l’Oustaou
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venez nombreux participer au loto organisé par le club de l’Oustaou. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place.
Venez nombreux participer au loto organisé par le club de l’Oustaou. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place. .
Salle Gambetta Boulevard Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 21 16 72
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English : Loto du club de l’Oustaou
Come and take part in the bingo organized by the Club de l’Oustaou. Lots of prizes to be won and, for even more luck, a prize draw. Refreshments and snacks on site.
L’événement Loto du club de l’Oustaou Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du Pays de Lauzun
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