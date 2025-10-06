Don du sang Miramont-de-Guyenne

Don du sang

Salle Victor Hugo Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Venez nombreux partager votre pouvoir pour sauver des vies, donnez votre sang ! Pensez-y car chaque don compte. En lien avec les conditions sanitaires actuelles, merci de prendre rendez-vous pour vos dons.

Salle Victor Hugo Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 24 29 74

English : Don du sang

Come and share your power to save lives, give your blood! Think about it because every donation counts. Please make an appointment for your donations.

German : Don du sang

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie Ihre Kraft, um Leben zu retten spenden Sie Blut! Denken Sie daran, denn jede Spende zählt. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage bitten wir Sie, einen Termin für Ihre Spende zu vereinbaren.

Italiano :

Venite a condividere il vostro potere di salvare vite umane, donando sangue! Pensateci, perché ogni donazione è importante. A causa delle attuali condizioni sanitarie, si prega di fissare un appuntamento per la donazione.

Espanol : Don du sang

Venga y comparta su poder para salvar vidas, ¡done sangre! Piénselo porque cada donación cuenta. Debido a las condiciones sanitarias actuales, le rogamos que concierte una cita para donar.

