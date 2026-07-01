Concert Staccato dead bob Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne
vendredi 17 juillet 2026 · Z.A de la Brisse · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Concert Staccato dead bob
Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
L’association Staccato vous propose un concert de jazz punk orchestral. Ambiance assurée, venez nombreux !!!
L’association Staccato vous propose un concert de jazz punk orchestral. Ambiance assurée, venez nombreux !!! .
Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asso.staccato@orange.fr
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English : Concert Staccato dead bob
The Staccato association invites you to an orchestral jazz-punk concert. A great time is guaranteed—come one, come all!!!
L’événement Concert Staccato dead bob Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays de Lauzun
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