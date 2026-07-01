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Concert Staccato dead bob Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne

vendredi 17 juillet 2026 · Z.A de la Brisse · Miramont-de-Guyenne

Concert Staccato dead bob Z.A de la Brisse Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Z.A de la Brisse
Adresse
Salle La Basane
Ville
47800 Miramont-de-Guyenne
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Miramont-de-Guyenne

Concert Staccato dead bob

Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

L’association Staccato vous propose un concert de jazz punk orchestral. Ambiance assurée, venez nombreux !!!
L’association Staccato vous propose un concert de jazz punk orchestral. Ambiance assurée, venez nombreux !!!   .

Z.A de la Brisse Salle La Basane Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   asso.staccato@orange.fr

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English : Concert Staccato dead bob

The Staccato association invites you to an orchestral jazz-punk concert. A great time is guaranteed—come one, come all!!!

L’événement Concert Staccato dead bob Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT du Pays de Lauzun

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