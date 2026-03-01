CINÉMA SÉANCE OXYGÈNE FAMILLE LE SECRET DU LOUP D’ÉTHIOPIE CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA SÉANCE OXYGÈNE FAMILLE LE SECRET DU LOUP D’ÉTHIOPIE

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:15:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Venez en famille pour une séance Oxygène ! Projection du film suivie d’un échange/rencontre avec Adrien LESAFFRE (photographe animalier et co-réalisateur du film).

Le Secret du Loup d’Éthiopie un film de Baptiste Deturche & Adrien Lesaffre.

Synopsis Sur le continent africain, en Éthiopie, il existe une région où la terre s’est soulevée à plus de 3600m d’altitude. Là-haut, il y a un plateau, l’Abyssinie. Et sur ces hauteurs vit l’espèce de canidé la plus rare du monde le Loup d’Éthiopie. Dans le sillage d’un photographe engagé pour la préservation de cette espèce nous partons à la rencontre de ce monde d’altitude où les derniers loups vivent. En plus d’être rare, d’avoir évolué loin de ses cousins canidés et dans un environnement isolé, ce loup adopte un comportement inédit et rarement filmé il butine des fleurs ! Porté par la passion d’Adrien Lesaffre, le photographe, nous découvrons un monde discret, intime et le travail nécessaire de documentation photographique pour la conservation.

À partir de 7 ans. 7 .

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

Bring the whole family for an Oxygène session! Screening followed by a discussion/meeting with Adrien LESAFFRE (wildlife photographer and co-director of the film).

