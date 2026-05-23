Saint-Affrique

Cinéma Sorda en VO

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux malgré leur différence.

Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?

29 avril 2026 en salle | 1h 40min | Drame

De Eva Libertad García

| Par Eva Libertad García

Avec Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Angela is deaf, Hector is hearing. Despite their differences, they are a happy and fulfilled couple.

L’événement Cinéma Sorda en VO Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)