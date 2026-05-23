Cinéma Sorda en VO Saint-Affrique
Cinéma Sorda en VO Saint-Affrique samedi 23 mai 2026.
Saint-Affrique
Cinéma Sorda en VO
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux malgré leur différence.
Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?
29 avril 2026 en salle | 1h 40min | Drame
De Eva Libertad García
| Par Eva Libertad García
Avec Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
Angela is deaf, Hector is hearing. Despite their differences, they are a happy and fulfilled couple.
L’événement Cinéma Sorda en VO Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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