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Cinéma Sorda en VO Saint-Affrique

Cinéma Sorda en VO Saint-Affrique

Cinéma Sorda en VO Saint-Affrique samedi 23 mai 2026.

Adresse : 1 Boulevard Carnot

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Saint-Affrique

Cinéma Sorda en VO

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux malgré leur différence.
Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?
29 avril 2026 en salle | 1h 40min | Drame
De Eva Libertad García
| Par Eva Libertad García
Avec Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta   .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10  essa12@orange.fr

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English :

Angela is deaf, Hector is hearing. Despite their differences, they are a happy and fulfilled couple.

L’événement Cinéma Sorda en VO Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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