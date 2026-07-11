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Cinéma Sous le ciel de Kyoto Cinéma Labor Dieulefit

vendredi 14 août 2026 · Cinéma Labor · Dieulefit

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Labor
Adresse
55 rue Justin Jouve
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Cinéma Sous le ciel de Kyoto

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14

2h 02mn — Drame Romance
Tout public
De Akiko OhkuPar Akiko Ohku
Avec Riku Hagiwara, Yuumi Kawai, Aoi Itô
Film en VOST
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

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English :

2h 02mn? Drama, Romance
Suitable for all ages
By Akiko Ohku
Starring Riku Hagiwara, Yuumi Kawai, Aoi It%F4
Film with original audio and subtitles

L’événement Cinéma Sous le ciel de Kyoto Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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