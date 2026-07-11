Cinéma Sous le ciel de Kyoto Cinéma Labor Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Cinéma Sous le ciel de Kyoto

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

2h 02mn — Drame Romance

Tout public

De Akiko OhkuPar Akiko Ohku

Avec Riku Hagiwara, Yuumi Kawai, Aoi Itô

Film en VOST

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

2h 02mn? Drama, Romance

Suitable for all ages

By Akiko Ohku

Starring Riku Hagiwara, Yuumi Kawai, Aoi It%F4

Film with original audio and subtitles

L’événement Cinéma Sous le ciel de Kyoto Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux