Cinéma sous les étoiles Le chant des forêts LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Cinéma sous les étoiles Le chant des forêts

LUZ-SAINT-SAUVEUR Au verger du parc Claude Massoure Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:45:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Découvrez le cinéma sous les étoiles des Pyrénées.

La Maison vous invite au verger de Luz-Saint-Sauveur pour découvrir le film Le chant des forêts de Vincent Munier sous le ciel étoilé de la vallée.

Vincent Munier nous entraîne au cœur des forêts sauvages dans Le Chant des forêts, un voyage contemplatif où la nature se révèle dans toute sa puissance et sa fragilité. À travers des images d’une grande poésie, le film invite à ralentir, écouter le vivant et redécouvrir le lien intime qui unit l’homme au monde sauvage.

> Tarifs 7€ Adulte, 6€ étudiant et -18 ans, 5€ enfant -14 ans, 5,80€ abonnés.

> Tout public.

> En cas de pluie, repli en salle de cinéma à la Maison du Parc national et de la Vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Au verger du parc Claude Massoure Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover cinema under the stars in the Pyrenees.

La Maison invites you to the Luz-Saint-Sauveur orchard to discover Vincent Munier’s film Le chant des forêts under the valley’s starry sky.

Vincent Munier takes us to the heart of the wild forests in Le Chant des forêts, a contemplative journey where nature is revealed in all its power and fragility. Through poetic images, the film invites us to slow down, listen to the living and rediscover the intimate bond between man and the wild.

L’événement Cinéma sous les étoiles Le chant des forêts Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65