Informations pratiques

Saint-Affrique

Cinéma Vaiana- La Légende du Bout du Monde

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-28 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-04

Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui.

Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…

8 juillet 2026 en salle | 1h 56min | Aventure, Comédie, Famille

De Thomas Kail | Par Jared Bush, Dana Ledoux Miller

Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen

Titre original Moana .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Answering the call of the ocean, Vaiana ventures beyond the reef of her island, Motunui, for the first time.

L’événement Cinéma Vaiana- La Légende du Bout du Monde Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)