Cinéma Vaiana- La Légende du Bout du Monde Saint-Affrique
lundi 27 juillet 2026 · Saint-Affrique
Informations pratiques
Saint-Affrique
Cinéma Vaiana- La Légende du Bout du Monde
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-27
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-04
Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui.
Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…
8 juillet 2026 en salle | 1h 56min | Aventure, Comédie, Famille
De Thomas Kail | Par Jared Bush, Dana Ledoux Miller
Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen
Titre original Moana .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Answering the call of the ocean, Vaiana ventures beyond the reef of her island, Motunui, for the first time.
L’événement Cinéma Vaiana- La Légende du Bout du Monde Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- Concert à l’Eglise Chefs d’œuvre de la guitare espagnole et Aranjuez Saint-Affrique 30 juillet 2026
- Concert de B.Roy Saint-Affrique 1 août 2026
- Les Musicales du Marché Gaëlle COULON et Mickaël DURAND Saint-Affrique 1 août 2026
- Cinéma La Pat’ Patrouille le Film Mission Dino Saint-Affrique 2 août 2026
- Concert d’électronic Folk Saint-Affrique 4 août 2026