Cinéma Vaïana Mutzig
mercredi 5 août 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Cinéma Vaïana
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-08
Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité… .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20
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English :
L’événement Cinéma Vaïana Mutzig a été mis à jour le 2026-08-01 par Espace Rohan de Mutzig
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