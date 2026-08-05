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AGENDA · Mutzig

Cinéma Vaïana Mutzig

mercredi 5 août 2026 · Mutzig

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
39 rue du Château
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mutzig

Cinéma Vaïana

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-08

Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…   .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20 

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English :

L’événement Cinéma Vaïana Mutzig a été mis à jour le 2026-08-01 par Espace Rohan de Mutzig

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