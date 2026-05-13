CINÉMAM CONCERT GOSPEL POUR 100 VOIX Béziers
CINÉMAM CONCERT GOSPEL POUR 100 VOIX Béziers samedi 6 juin 2026.
Béziers
CINÉMAM CONCERT GOSPEL POUR 100 VOIX
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Un grand spectacle gospel porté par des voix d’exception et une énergie scénique spectaculaire.
Fort de plus de 200 000 albums écoulés, de 350 représentations et de plus d’un million de spectateurs, ce spectacle s’impose comme une référence mondiale du gospel, alliant puissance scénique et voix d’exception.
Avec Jean Carpenter et Yoann Fréget, de Greg Germain. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
A great gospel show with exceptional voices and spectacular stage energy.
L’événement CINÉMAM CONCERT GOSPEL POUR 100 VOIX Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34
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