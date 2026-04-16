Béziers

CINÉMAM DOC PAYSANS DU CIEL À LA TERRE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Philippe, photographe aérien, observe les terres agricoles depuis 25 ans et recueille des témoignages d’agriculteurs face aux coulées de boue.

Philippe, photographe aérien et fils d’agriculteur, observe depuis son ULM l’évolution des paysages agricoles depuis 25 ans. Un phénomène préoccupant lui offre pourtant, de manière paradoxale, des images saisissantes les coulées de boue. Il choisit alors de rencontrer des agriculteurs pour échanger sur ce sujet de plus en plus visible, notamment vu du ciel. Ces échanges donnent lieu à des témoignages touchants de femmes et d’hommes engagés pour préserver des sols vivants, chacun à leur manière.

Documentaire d’Hervé Payen.

Dans le cadre du Cycle Nature. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : CINÉMAM DOC PAYSANS DU CIEL À LA TERRE

Philippe, an aerial photographer, has been observing farmland for the past 25 years, collecting testimonies from farmers faced with mudslides.

L’événement CINÉMAM DOC PAYSANS DU CIEL À LA TERRE Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34