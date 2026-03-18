CINÉMAM LEE MILLER

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’histoire vraie de Lee Miller, mannequin devenue photographe de guerre, racontée au cinéma avec Kate Winslet, et Adam Samberg, en VOSTFR.

L’incroyable destin de Lee Miller, ancienne mannequin pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l’une des premières femmes photographes de guerre. Partie sur le front, prête à tout pour documenter les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, elle a, par son courage et son refus des conventions, transformé notre regard sur le monde.

Avec Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgard, Marion Cotillard.

Film d’Ellen Muras, diffusion en VOSTFR.

Dans le cadre des 200 ans de la photographie. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

The true story of Lee Miller, model turned war photographer, brought to the big screen with Kate Winslet and Adam Samberg.

L’événement CINÉMAM LEE MILLER Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34