CINÉMAM THE GAME

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Nicholas Van Orton reçoit une invitation pour un jeu dangereux. Avec Michael Douglas et Sean Penn. En VOSTFR.

Nicholas Van Orton, un homme d’affaires immensément riche, reçoit pour son anniversaire une invitation à participer à un jeu inédit. D’abord sceptique, il se laisse tenter. Mais cette aventure se transforme rapidement en un engrenage aux mécanismes diaboliques.

Film de David Fincher, avec Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger, diffusion en VOSTFR.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Nicholas Van Orton receives an invitation to a dangerous game. With Michael Douglas and Sean Penn. In VOSTFR.

L’événement CINÉMAM THE GAME Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34