Informations pratiques

Châteaumeillant

Cinémobile à Châteaumeillant en juillet

Châteaumeillant Cher

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le cinémobile fait étape à Châteaumeillant, et vous propose 3 films

16h Arco Récompensé par le Cristal du long-métrage au festival d’annecy, ce film d’Ugo Bienvenu nous séduit par son esthétique saisissante, son univers foisonnant et son récit plein d’espoir.

18h La bataille de Gaulle . Le premier opus du très attendu biopic à ne pas manquer

20h30 Pour le plaisir , Alexandra Lamy et François Cluzet drôles et touchants dans leur rôle de quinquas en pleine réinvention de leur couple 7.5 .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89

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English :

The Cinémobile makes a stop in Châteaumeillant, and offers 3 films

L’événement Cinémobile à Châteaumeillant en juillet Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CHATEAUMEILLANT