Cinémobile à Châteaumeillant en juillet Châteaumeillant
mercredi 8 juillet 2026 · Châteaumeillant
Informations pratiques
Châteaumeillant
Cinémobile à Châteaumeillant en juillet
Châteaumeillant Cher
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le cinémobile fait étape à Châteaumeillant, et vous propose 3 films
16h Arco Récompensé par le Cristal du long-métrage au festival d’annecy, ce film d’Ugo Bienvenu nous séduit par son esthétique saisissante, son univers foisonnant et son récit plein d’espoir.
18h La bataille de Gaulle . Le premier opus du très attendu biopic à ne pas manquer
20h30 Pour le plaisir , Alexandra Lamy et François Cluzet drôles et touchants dans leur rôle de quinquas en pleine réinvention de leur couple 7.5 .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89
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English :
The Cinémobile makes a stop in Châteaumeillant, and offers 3 films
L’événement Cinémobile à Châteaumeillant en juillet Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CHATEAUMEILLANT
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