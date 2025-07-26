Châteaumeillant

Exposition Patrimoine Architectural du centre de la France par JeanYves Ruscon

Châteaumeillant Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Homme engagé et passionné, Jean‑Yves Ruscon a construit au fil des années un parcours marqué par la curiosité, la sensibilité et le goût du partage. Attaché à son territoire, il s’investit pleinement dans la vie locale et les échanges humains.

Son travail se caractérise par une grande diversité d’expressions, entre peinture et sculpture. Il développe des univers inspirés du paysage, de l’eau et des jeux de lumière, tout en explorant le mouvement à travers des compositions dynamiques. Les références à la mythologie, au théâtre et aux figures symboliques enrichissent son œuvre d’une dimension narrative. Sa production s’inscrit également dans un dialogue avec le patrimoine et les formes architecturales du territoire. Diffusée dans de nombreux lieux d’exposition, elle se veut accessible et ouverte, favorisant la rencontre avec le public et la découverte artistique. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89

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English :

A committed and passionate man, Jean-Yves Ruscon has, over the years, built a career marked by curiosity, sensitivity, and a desire to share. Deeply attached to his region, he is fully invested in local life and human connections.

L’événement Exposition Patrimoine Architectural du centre de la France par JeanYves Ruscon Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CHATEAUMEILLANT