Châteaumeillant

Détente au jardin du Musée

Musée Emile Chenon Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-22

Détente au jardin au musée Emile Chenon

14h-18h profitez gratuitement du musée, de son jardin, des jeux antiques et des livres mis à votre disposition.

16h lecture théâtralisée et rocambolesque. Finissez cette journée avec un goûter dans le jardin offert par le musée.

Plus d’informations sont à venir. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre site ou sur nos réseaux (facebook, instagram) .

Musée Emile Chenon Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr

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English :

Relaxing in the garden at the Emile Chenon Museum

L’événement Détente au jardin du Musée Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CHATEAUMEILLANT