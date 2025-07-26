Détente au jardin du Musée Châteaumeillant
Détente au jardin du Musée Châteaumeillant samedi 25 juillet 2026.
Châteaumeillant
Détente au jardin du Musée
Musée Emile Chenon Châteaumeillant Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-22
Détente au jardin au musée Emile Chenon
14h-18h profitez gratuitement du musée, de son jardin, des jeux antiques et des livres mis à votre disposition.
16h lecture théâtralisée et rocambolesque. Finissez cette journée avec un goûter dans le jardin offert par le musée.
Plus d’informations sont à venir. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre site ou sur nos réseaux (facebook, instagram) .
Musée Emile Chenon Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr
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English :
Relaxing in the garden at the Emile Chenon Museum
L’événement Détente au jardin du Musée Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CHATEAUMEILLANT
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