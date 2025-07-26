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Détente au jardin du Musée Châteaumeillant

Détente au jardin du Musée Châteaumeillant samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Musée Emile Chenon

Ville : 18370 Châteaumeillant

Département : Cher

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Châteaumeillant

Détente au jardin du Musée

Musée Emile Chenon Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-22

Détente au jardin au musée Emile Chenon
14h-18h profitez gratuitement du musée, de son jardin, des jeux antiques et des livres mis à votre disposition.
16h lecture théâtralisée et rocambolesque. Finissez cette journée avec un goûter dans le jardin offert par le musée.
Plus d’informations sont à venir. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre site ou sur nos réseaux (facebook, instagram)   .

Musée Emile Chenon Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24  musee@chateaumeillant.fr

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English :

Relaxing in the garden at the Emile Chenon Museum

L’événement Détente au jardin du Musée Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CHATEAUMEILLANT

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