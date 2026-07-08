Enquête au MEC de Châteaumeillant en juillet Châteaumeillant
mercredi 8 juillet 2026 · Châteaumeillant
Informations pratiques
Châteaumeillant
Enquête au MEC de Châteaumeillant en juillet
10 Rue de la Victoire Châteaumeillant Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Enquête au Musée à vous de sauver l’Humanité ! les mercredis de juillet
Une mystérieuse malédiction millénaire menace le monde… Saurez-vous résoudre les énigmes et percer les secrets du musée avant qu’il ne soit trop tard ?
En famille, entre amis ou avec d’autres participants, venez vivre une aventure immersive mêlant observation, réflexion et découverte.
Tous les mercredis, du 8 juillet au 26 août. Deux sessions 10h30 ou 14h30. Musée Émile Chénon Châteaumeillant. Sur réservation (groupes de 6 personnes maximum)
Une activité ludique et accessible aux débutants comme aux enquêteurs en herbe. Prêts à relever le défi? 3 .
10 Rue de la Victoire Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr
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English :
Museum Mystery: It’s Up to You to Save Humanity! Every Wednesday in July
L’événement Enquête au MEC de Châteaumeillant en juillet Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-07-03 par OT CHATEAUMEILLANT
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