Rifles du Challenge Boischaut Marche à Châteumeillant, Châteaumeillant
Rifles du Challenge Boischaut Marche à Châteumeillant, Châteaumeillant dimanche 12 juillet 2026.
Rifles du Challenge Boischaut Marche à Châteumeillant
Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le Challenge Boischaut Marche vous invite à une grande soirée de rifles à Châteaumeillant !
Venez tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avec de nombreux lots à gagner
Électroménager, paniers gourmands, bons d’achat, bouteilles de vin, … et bien plus encore ! .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Challenge Boischaut Marche invites you to a great evening of rifles in Châteaumeillant!
L’événement Rifles du Challenge Boischaut Marche à Châteumeillant Châteaumeillant a été mis à jour le 2025-12-22 par OT CHATEAUMEILLANT