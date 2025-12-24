Rifles du Challenge Boischaut Marche à Châteumeillant

Châteaumeillant Cher

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Le Challenge Boischaut Marche vous invite à une grande soirée de rifles à Châteaumeillant !

Venez tenter votre chance dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avec de nombreux lots à gagner

Électroménager, paniers gourmands, bons d’achat, bouteilles de vin, … et bien plus encore ! .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24

English :

Challenge Boischaut Marche invites you to a great evening of rifles in Châteaumeillant!

