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Vendredi culturel Théâtre La contrebasse Châteaumeillant

Vendredi culturel Théâtre La contrebasse Châteaumeillant

Vendredi culturel Théâtre La contrebasse Châteaumeillant vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : rue de l'étang

Ville : 18370 Châteaumeillant

Département : Cher

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Châteaumeillant

Vendredi culturel Théâtre La contrebasse

rue de l’étang Châteaumeillant Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

La contrebasse pièce de Patrick Süskind mise en scène et interprétée par Thomas Storelli
10  .

rue de l’étang Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 49 63 97 64  acpt.chateaumeillant@gmail.com

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English :

The Double Bass, a play by Patrick Süskind, directed and performed by Thomas Storelli

L’événement Vendredi culturel Théâtre La contrebasse Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CHATEAUMEILLANT

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