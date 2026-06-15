Vendredi culturel Théâtre La contrebasse Châteaumeillant
Vendredi culturel Théâtre La contrebasse Châteaumeillant vendredi 10 juillet 2026.
Châteaumeillant
Vendredi culturel Théâtre La contrebasse
rue de l’étang Châteaumeillant Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
La contrebasse pièce de Patrick Süskind mise en scène et interprétée par Thomas Storelli
10 .
rue de l’étang Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 49 63 97 64 acpt.chateaumeillant@gmail.com
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English :
The Double Bass, a play by Patrick Süskind, directed and performed by Thomas Storelli
L’événement Vendredi culturel Théâtre La contrebasse Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CHATEAUMEILLANT
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