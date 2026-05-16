Brocante du hameau de la Bidoire Châteaumeillant
Brocante du hameau de la Bidoire Châteaumeillant dimanche 21 juin 2026.
Châteaumeillant
Brocante du hameau de la Bidoire
la bidoire Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Brocante organisée par l’association Castel’truck
Rendez-vous au Hameau de la Bidoire, à Châteaumeillant, pour la toute première brocante du lieu. Dans ce coin de campagne animé par des habitants passionnés, l’événement promet une belle journée de partage chine, buvette, véhicules anciens et ouverture de la cave locale.
ouverture de la cave de la Bidoire de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Planche charcuterie de 11h à 14h, buvette toute la journée. .
la bidoire Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 13 67 63 98
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English :
Flea market organized by the Castel’truck association
L’événement Brocante du hameau de la Bidoire Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT
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