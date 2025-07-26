Châteaumeillant

Visite de ville Châteaumeillant juillet

Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Suivez le Guide!

Découvrez les principaux monuments de Châteaumeillant ainsi que le musée archéologique lors d’une visite guidée passionnante. Plongez dans l’histoire gallo-romaine de la ville et explorez ses trésors patrimoniaux avec un guide expérimenté. Départ à 17h place du Dr Guyot. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 7 67 49 36 20

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L’événement Visite de ville Châteaumeillant juillet Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-06-15 par OT CHATEAUMEILLANT