Cin’Espiègle Un amour d’épouvantail Cinéma L’Etoile Montsauche-les-Settons
mercredi 23 septembre 2026 · Cinéma L'Etoile · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Cin’Espiègle Un amour d’épouvantail
Cinéma L’Etoile 17 Rue des Fosses Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Betty Delorge et Harry Fortepaille, deux épouvantails très amoureux, rêvent d’un mariage inoubliable. Tout semble prêt pour le grand jour… jusqu’à ce que Harry parte chercher une dernière chose indispensable à la célébration.
Ce programme de 4 courts-métrages champêtres anime la ferme de mille et une aventures !
Par les créateurs du Gruffalo, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Durée 44 minutes. Dès 3 ans. .
Cinéma L’Etoile 17 Rue des Fosses Montsauche-les-Settons 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Cin’Espiègle Un amour d’épouvantail Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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