Cin’Espiègle Un amour d’épouvantail Cinéma L’Etoile Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Cin’Espiègle Un amour d’épouvantail

Cinéma L’Etoile 17 Rue des Fosses Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Betty Delorge et Harry Fortepaille, deux épouvantails très amoureux, rêvent d’un mariage inoubliable. Tout semble prêt pour le grand jour… jusqu’à ce que Harry parte chercher une dernière chose indispensable à la célébration.

Ce programme de 4 courts-métrages champêtres anime la ferme de mille et une aventures !

Par les créateurs du Gruffalo, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Durée 44 minutes. Dès 3 ans. .

Cinéma L’Etoile 17 Rue des Fosses Montsauche-les-Settons 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cin’Espiègle Un amour d’épouvantail Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs