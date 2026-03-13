Marchés nocturnes au lac des settons

Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-08-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

MARCHÉS NOCTURNES ARTISANAUX AU LAC DES SETTONS 2026

DU 15 JUILLET AU 24 AOUT ( MERCREDI 15 JUILLET , LUNDI 20 JUILLET , LUNDI 27 JUILLET, LUNDI 03 AOUT , LUNDI 10 AOUT , LUNDI 17 AOUT , LUNDI 24 AOUT

DE 17H00 À 23H00

RESTAURATIONS , BAR À HUITRES , RESTAURATION VIETNAMIENNE , BUVETTE

ANIMATIONS MUSICALES PAR LA CHANTEUSE GABRIÈLA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 16 47 augierseb@orange.fr

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English : Marchés nocturnes au lac des settons

L’événement Marchés nocturnes au lac des settons Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-03-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II