Marchés nocturnes au lac des settons Montsauche-les-Settons
Marchés nocturnes au lac des settons Montsauche-les-Settons mercredi 15 juillet 2026.
Marchés nocturnes au lac des settons
Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-08-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15
MARCHÉS NOCTURNES ARTISANAUX AU LAC DES SETTONS 2026
DU 15 JUILLET AU 24 AOUT ( MERCREDI 15 JUILLET , LUNDI 20 JUILLET , LUNDI 27 JUILLET, LUNDI 03 AOUT , LUNDI 10 AOUT , LUNDI 17 AOUT , LUNDI 24 AOUT
DE 17H00 À 23H00
RESTAURATIONS , BAR À HUITRES , RESTAURATION VIETNAMIENNE , BUVETTE
ANIMATIONS MUSICALES PAR LA CHANTEUSE GABRIÈLA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 16 47 augierseb@orange.fr
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L’événement Marchés nocturnes au lac des settons Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-03-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II