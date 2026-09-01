Cuisine-moi une histoire dans le jardin ! Place Mariller Marcel Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Cuisine-moi une histoire dans le jardin !

Place Mariller Marcel Médiathèque de Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 09:30:00

fin : 2026-09-29 11:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Pour cette animation très jeune public dans le jardin Eugénie, animatrice nature au Parc, nous accompagne pour fabriquer la célèbre soupe au caillou dans son chaudron… Miam, Miam, Miam ! …

Pour les 0-3 ans. .

Place Mariller Marcel Médiathèque de Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

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English :

L’événement Cuisine-moi une histoire dans le jardin ! Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)