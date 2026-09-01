Cuisine-moi une histoire dans le jardin ! Place Mariller Marcel Montsauche-les-Settons
mardi 29 septembre 2026 · Place Mariller Marcel · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Cuisine-moi une histoire dans le jardin !
Place Mariller Marcel Médiathèque de Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 09:30:00
fin : 2026-09-29 11:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Pour cette animation très jeune public dans le jardin Eugénie, animatrice nature au Parc, nous accompagne pour fabriquer la célèbre soupe au caillou dans son chaudron… Miam, Miam, Miam ! …
Pour les 0-3 ans. .
Place Mariller Marcel Médiathèque de Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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L’événement Cuisine-moi une histoire dans le jardin ! Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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