Lecture hors-les-murs Tourbières Champgazon Montsauche-les-Settons
vendredi 18 septembre 2026 · Tourbières Champgazon · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Lecture hors-les-murs
Tourbières Champgazon Lieu-dit Champgazon Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 19:30:00
Date(s) :
2026-09-18
La Réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan fête ses 10 ans, les lecteurs de la médiathèque vous ont préparé une lecture spectacle au fil de la tourbière de Champgazon.
À l’issue de la balade Isabelle Jouffroy Bapicot, palynologue procèdera à un carottage de la tourbière un vrai rendez-vous associant sciences et littérature, à ne pas manquer ! .
Tourbières Champgazon Lieu-dit Champgazon Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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L’événement Lecture hors-les-murs Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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