Lecture hors-les-murs Tourbières Champgazon Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Lecture hors-les-murs

Tourbières Champgazon Lieu-dit Champgazon Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

La Réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan fête ses 10 ans, les lecteurs de la médiathèque vous ont préparé une lecture spectacle au fil de la tourbière de Champgazon.

À l’issue de la balade Isabelle Jouffroy Bapicot, palynologue procèdera à un carottage de la tourbière un vrai rendez-vous associant sciences et littérature, à ne pas manquer ! .

Tourbières Champgazon Lieu-dit Champgazon Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

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English :

L’événement Lecture hors-les-murs Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-08-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)