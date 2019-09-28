Cinéthèque | Ostende, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

lundi 28 septembre 2026 · Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains · Tourcoing

Informations pratiques

Cinéthèque | Ostende Lundi 28 septembre, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Cinéfamille > 1,80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T19:00:00+02:00 – 2026-09-28T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-28T19:00:00+02:00 – 2026-09-28T20:30:00+02:00

Lundi 28 septembre, 19h

OSTENDE

De Laura Citarella

2011 | Argentine | 1h25 | VOSTFR

Une jeune femme remporte un séjour de quatre jours dans un hôtel d’Ostende, une station balnéaire aux alentours de Buenos Aires. Alors qu’elle attend seule son petit ami, elle commence à s’intéresser au comportement mystérieux de certains clients.

De l’anodin émerge ici l’intrigue la plus captivante à la manière de Fenêtre sur cour d’Hitchcock.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

De l’anodin émerge ici l’intrigue la plus captivante à la manière de Fenêtre sur cour d’Hitchcock.

DR