Cipher, Norwegian jazz concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Cipher est un nouveau quartet réunissant quatre voix parmi les plus actives de la scène jazz norvégienne. Leur premier album éponyme, enregistré aux studios Neby Studios à Oslo en juin 2025, présente un groupe fondé sur une profonde complicité musicale, une énergie collective et une curiosité commune pour les directions que la musique peut emprunter. Le nom Cipher reflète l’idée centrale du groupe : celle d’un langage codé, d’une forme de code musical interne développé au fil des années passées à jouer ensemble dans différentes formations. Le quartet s’appuie sur une compréhension intuitive du phrasé, du placement rythmique et des réflexes d’improvisation de chacun. Ce vocabulaire partagé façonne non seulement la manière dont la musique prend vie sur scène, mais aussi l’écriture même des compositions, conçues dès l’origine en pensant à l’interaction unique entre les membres du groupe.

Line-up : Martin Nodeland : guitare ; Emil Norman : batterie ; Andreas Svabø : contrebasse ; Erlend Kongtorp : saxophone

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz norvégien — Avec leur premier album éponyme, Cipher, quartet innovant, explore un langage musical codé, fruit d’une complicité unique entre quatre voix de la scène jazz scandinave.

Le vendredi 30 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 30 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€

Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-30T22:30:00+01:00

fin : 2026-10-30T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-30T19:30:00+02:00_2026-10-30T20:30:00+02:00;2026-10-30T21:30:00+02:00_2026-10-30T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/cipher contact@38riv.com



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