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Cipher, Norwegian jazz concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Cipher, Norwegian jazz concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Cipher, Norwegian jazz concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 30 octobre 2026.

Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Tarif
<p>Tarif en ligne : 24€ à 27€<br>Tarif sur place : 27€ à 30€</p>

Cipher est un nouveau quartet réunissant quatre voix parmi les plus actives de la scène jazz norvégienne. Leur premier album éponyme, enregistré aux studios Neby Studios à Oslo en juin 2025, présente un groupe fondé sur une profonde complicité musicale, une énergie collective et une curiosité commune pour les directions que la musique peut emprunter. Le nom Cipher reflète l’idée centrale du groupe : celle d’un langage codé, d’une forme de code musical interne développé au fil des années passées à jouer ensemble dans différentes formations. Le quartet s’appuie sur une compréhension intuitive du phrasé, du placement rythmique et des réflexes d’improvisation de chacun. Ce vocabulaire partagé façonne non seulement la manière dont la musique prend vie sur scène, mais aussi l’écriture même des compositions, conçues dès l’origine en pensant à l’interaction unique entre les membres du groupe.

Line-up : Martin Nodeland : guitare ; Emil Norman : batterie ; Andreas Svabø : contrebasse ; Erlend Kongtorp : saxophone

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz norvégien — Avec leur premier album éponyme, Cipher, quartet innovant, explore un langage musical codé, fruit d’une complicité unique entre quatre voix de la scène jazz scandinave.
Le vendredi 30 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 30 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

Tarif en ligne : 24€ à 27€
Tarif sur place : 27€ à 30€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-30T22:30:00+01:00
fin : 2026-10-30T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-30T19:30:00+02:00_2026-10-30T20:30:00+02:00;2026-10-30T21:30:00+02:00_2026-10-30T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/cipher contact@38riv.com


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