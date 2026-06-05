CIRCLE SONG Église Saint Philippe du Roule Paris

Le Conservatoire présente Circlesong, œuvre chorale du compositeur britannique Bob Chilcott, ancien membre des King’s Singers et figure majeure de la musique vocale contemporaine. Accessible et profondément humaniste, sa musique mêle influences médiévales, pop et folk.

Composée pour chœur mixte, chœur d’enfants, piano(s) et percussions, Circlesong explore le cycle de la vie à travers des poèmes amérindiens traduits en anglais. En treize mouvements, elle évoque les grandes étapes de l’existence, portée par un lyrisme généreux, des rythmes inventifs et une écriture vocale exigeante.

Avec la participation des filières voix, des ateliers vocaux CC1 et CC2 du CMA9 & du Chœur & Orchestre de l’Université Paris-Cité (CO-UPC)

Direction : Antoine Cazé & Nicolas Kuszla

Coordination : Nathan Degrange-Roncier & Aurélien Adhumeau

Le Conservatoire met à l’honneur Circlesong, fresque chorale sensible et lumineuse de Bob Chilcott, figure incontournable de la création vocale contemporaine. Portée par une écriture riche et accessible, cette œuvre explore avec poésie le cycle de la vie, réunissant voix d’enfants, chœur mixte et musiciens dans une expérience musicale à la fois exigeante et profondément humaine.

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:30:00+02:00

Église Saint Philippe du Roule 154 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

+33144538686



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