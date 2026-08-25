Informations pratiques

Sainte-Savine

Circo Infinito

L’Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Embarquez pour un voyage poétique où le cirque, la musique et le théâtre se rencontrent pour célébrer l’imagination, l’émerveillement et la force du collectif. Un spectacle sensible dans un univers suspendu plein d’humour et de grâce.



Ce spectacle a rencontré un immense succès dans le monde entier, venez le découvrir à l’Art Déco ! .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 10 72 02 79 lartdeco@ste-savine.fr

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English :

L’événement Circo Infinito Sainte-Savine a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne