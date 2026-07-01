Circuit : balade à bord d’Henriette, Cour de l’ancienne mairie, La Chapelle-Longueville
dimanche 20 septembre 2026 · Cour de l'ancienne mairie · La Chapelle-Longueville
Informations pratiques
Circuit : balade à bord d’Henriette Dimanche 20 septembre, 15h00 Cour de l’ancienne mairie Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Le centenaire d’Henriette – Mise en service d’Henriette à l’occasion de ses 100 ans, l’ancien camion de pompier sera mise en service pour des balades à bord.
Cour de l’ancienne mairie 59 rue du puits, Saint-Pierre-d’Autils, 27950 La Chapelle-Longueville La Chapelle-Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 02 32 52 22 17 Parking à proximité.
Le centenaire d’Henriette – Mise en service d’Henriette à l’occasion de ses 100 ans, l’ancien camion de pompier sera mise en service pour des balades à bord.
©ig
À voir aussi à La Chapelle-Longueville (Eure)
- Bal du 14 juillet La Chapelle-Longueville 14 juillet 2026
- Spectacle : lectures théâtralisées, Cour de l’ancienne mairie, La Chapelle-Longueville 19 septembre 2026
- Visite guidée nocturne à la lampe de poche, Église Saint-Pierre, La Chapelle-Longueville 19 septembre 2026
- Conférence : présentation du patrimoine viticole et du vin local ressuscité, Le CHAI, La Chapelle-Longueville 20 septembre 2026
- Visite guidée du clocher, Église Saint-Pierre, La Chapelle-Longueville 20 septembre 2026