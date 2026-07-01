Circuit : balade à bord d’Henriette, Cour de l’ancienne mairie, La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Circuit : balade à bord d’Henriette Dimanche 20 septembre, 15h00 Cour de l’ancienne mairie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le centenaire d’Henriette – Mise en service d’Henriette à l’occasion de ses 100 ans, l’ancien camion de pompier sera mise en service pour des balades à bord.

Cour de l’ancienne mairie 59 rue du puits, Saint-Pierre-d’Autils, 27950 La Chapelle-Longueville La Chapelle-Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 02 32 52 22 17 Parking à proximité.

Le centenaire d’Henriette – Mise en service d’Henriette à l’occasion de ses 100 ans, l’ancien camion de pompier sera mise en service pour des balades à bord.

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