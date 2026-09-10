Circuit : balade guidée à la découverte du Manoir de la Gauberdière, Église Saint-Rémy, Val-au-Perche

Informations pratiques

Circuit : balade guidée à la découverte du Manoir de la Gauberdière Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Rémy Orne

Durée 2h, RDV église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir le Manoir de la Gauberdière à travers les chemins.

Église Saint-Rémy La Gauberdière, La Rouge, 61260 Val-au-Perche Val-au-Perche 61260 La Rouge Orne Normandie https://www.perchenormand.fr/tourisme/que-faire-dans-le-perche-en-normandie/manoir-de-la-gauberdi%C3%A8re/

Venez découvrir le Manoir de la Gauberdière à travers les chemins.

©val-au-perche