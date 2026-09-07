Expositions : architectures du Perche, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Val-au-Perche

Informations pratiques

Expositions : architectures du Perche 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition Architectures du Perche en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Perche

Église Notre-Dame-de-l’Assomption 29 rue Bacchus, Le Theil-sur-Huisne, 61260 Val-au-Perche Val-au-Perche 61260 Le Theil Orne Normandie

Exposition Architectures du Perche en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Perche

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