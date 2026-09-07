AGENDA · Val-au-Perche
Expositions : architectures du Perche, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Val-au-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-de-l'Assomption · Val-au-Perche
Informations pratiques
Expositions : architectures du Perche 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition Architectures du Perche en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Perche
Église Notre-Dame-de-l’Assomption 29 rue Bacchus, Le Theil-sur-Huisne, 61260 Val-au-Perche Val-au-Perche 61260 Le Theil Orne Normandie
Exposition Architectures du Perche en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Perche
©valauperche
À voir aussi à Val-au-Perche (Orne)
- Septembre Musical de l’Orne Quintette à vents de l’Opéra Normandie Rouen Le Theil Val-au-Perche 17 septembre 2026
- Circuit : balade jusqu’au manoir de la Gauberdière, Église Saint-Rémy, Val-au-Perche 19 septembre 2026
- Circuit : balade guidée à la découverte du Manoir de la Gauberdière, Église Saint-Rémy, Val-au-Perche 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église, église de saint Agnan sur Erre (val au Perche), Val-au-Perche 20 septembre 2026
- Spectacle : un jardin sur la terre, Parc de la Pelzinière, Val-au-Perche 20 septembre 2026