Circuit : balade jusqu’au manoir de la Gauberdière, Église Saint-Rémy, Val-au-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Rémy · Val-au-Perche
Informations pratiques
Circuit : balade jusqu’au manoir de la Gauberdière Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Rémy Orne
Durée 2h, RDV église.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Rendez-vous à 15h sur la place de l’église de La Rouge pour une balade jusqu’au manoir de la Gauberdière : Manoir typique du Perche de style gothique du XVe siècle. Visite des extérieurs, de la chapelle, des combles du logis, et de la boulangerie.
Église Saint-Rémy La Gauberdière, La Rouge, 61260 Val-au-Perche Val-au-Perche 61260 La Rouge Orne Normandie https://www.perchenormand.fr/tourisme/que-faire-dans-le-perche-en-normandie/manoir-de-la-gauberdi%C3%A8re/
Rendez-vous à 15h sur la place de l’église de La Rouge pour une balade jusqu’au manoir de la Gauberdière : Manoir typique du Perche de style gothique du XVe siècle. Visite des extérieurs, de la des…
©C.Huchet Orne 61
À voir aussi à Val-au-Perche (Orne)
- Septembre Musical de l’Orne Quintette à vents de l’Opéra Normandie Rouen Le Theil Val-au-Perche 17 septembre 2026
- Expositions : architectures du Perche, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Val-au-Perche 19 septembre 2026
- Circuit : balade guidée à la découverte du Manoir de la Gauberdière, Église Saint-Rémy, Val-au-Perche 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église, église de saint Agnan sur Erre (val au Perche), Val-au-Perche 20 septembre 2026
- Spectacle : un jardin sur la terre, Parc de la Pelzinière, Val-au-Perche 20 septembre 2026