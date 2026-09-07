Spectacle : un jardin sur la terre, Parc de la Pelzinière, Val-au-Perche

Informations pratiques

Spectacle : un jardin sur la terre Dimanche 20 septembre, 15h00 Parc de la Pelzinière Orne

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Raconter les jardins, leur sagesse, leurs secrets…

Chanter les jardins, leur beauté, leur poésie, leur romantisme.

Trois artistes musiciennes, chanteuses et comédiennes entremêlent leurs arts et leurs langues (français, italien, langue des signes) pour nous faire (re)découvrir en mots et en musique ce que les jardins ont à nous dire.

Parc de la Pelzinière Rue du collège, Le Theil sur Huisne, 61260 Val-au-Perche Val-au-Perche 61260 Le Theil Orne Normandie 02 37 49 59 80 http://www.valauperche.fr

Raconter les jardins, leur sagesse, leurs secrets…

©Cie Ekphrasis