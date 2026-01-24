Circuit Biscuit

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-14

Festival de spectacles pour les tout-petits.

Du 14 au 28 mars, la 26e édition du festival Circuit Biscuit prend place aux quatre coins de la ville, dans les structures culturelles, les lieux d’accueil de l’enfance et des familles, mais aussi à Tours et Ballan-Miré.

Festival de spectacles pour les tout-petits.

Du 14 au 28 mars, la 26e édition du festival Circuit Biscuit prend place aux quatre coins de la ville, dans les structures culturelles, les lieux d’accueil de l’enfance et des familles, mais aussi à Tours et Ballan-Miré.

Lancement du festival samedi 14 mars à l’Espace Malraux avec un après-midi d’ateliers parents-enfants ouverts à tous 4 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival of shows for toddlers.

From March 14 to 28, the 26th edition of the Circuit Biscuit festival takes place in the four corners of the city, in cultural structures, children?s and family centres, as well as in Tours and Ballan-Miré.

L’événement Circuit Biscuit Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-21 par ADT 37