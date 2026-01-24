Circuit Biscuit Joué-lès-Tours
Circuit Biscuit Joué-lès-Tours samedi 14 mars 2026.
Circuit Biscuit
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : 2026-03-14 to 2026-03-28
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-14
Festival de spectacles pour les tout-petits.
Du 14 au 28 mars, la 26e édition du festival Circuit Biscuit prend place aux quatre coins de la ville, dans les structures culturelles, les lieux d’accueil de l’enfance et des familles, mais aussi à Tours et Ballan-Miré.
Lancement du festival samedi 14 mars à l’Espace Malraux avec un après-midi d’ateliers parents-enfants ouverts à tous 4 .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Festival of shows for toddlers.
From March 14 to 28, the 26th edition of the Circuit Biscuit festival takes place in the four corners of the city, in cultural structures, children?s and family centres, as well as in Tours and Ballan-Miré.
L’événement Circuit Biscuit Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-21 par ADT 37