Circuit : ça roule sur les quais !, Pont Pierre Corneille, Rouen

Informations pratiques

Circuit : ça roule sur les quais ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Pont Pierre Corneille Seine-Maritime

Durée 1h30, 20 pers. max, 5,6 km env, RDV sous le pont Corneille rive gauche, prévoir équipement (rollers, skates, trottinettes, vélos) et protections de sécurité, et de l’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Un parcours à roues ou à roulettes (rollers, skates, trottinettes, vélos) sur les quais rive gauche à la découverte de leur environnement et de leur évolution au fil du temps.

Pendant qu’une équipe part à la découverte des quais, du pont Corneille avec un guide, l’autre équipe part de la presqu’île Rollet également avec un guide. A mi-chemin on change de guide !

Pont Pierre Corneille 76000 Rouen Rouen 76000 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/ca-roule-sur-les-quais-corneille »}]

Visite des quais en mode relais avec deux guides conférenciers

©Alan Aubry – Métropole Rouen Normandie