Circuit : ça roule sur les quais !, Presqu’île Rollet, Rouen

Informations pratiques

Circuit : ça roule sur les quais ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Presqu’île Rollet Seine-Maritime

Durée 1h30, 20 pers. max, 5,6 km env, prévoir équipement (rollers, skates, trottinettes, vélos) et protections de sécurité, et de l’eau, RDV pointe de la presqu’île Rollet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Un parcours à roues ou à roulettes (rollers, skates, trottinettes, vélos) sur les quais rive gauche à la découverte de leur environnement et de leur évolution au fil du temps.

Pendant qu’une équipe part à la découverte des quais, de la presqu’île Rollet avec un guide, l’autre équipe part du pont Corneille également avec un guide. A mi-chemin on change de guide !

Presqu’île Rollet 76000 Rouen Rouen 76157 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/ca-roule-sur-les-quais-rollet »}]

Visite des quais en mode relais avec deux guides conférenciers

©Alan Aubry – Métropole Rouen Normandie