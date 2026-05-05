Circuit Coeur de ville Mussidan, OT Mussidan-Villamblard, Mussidan

Circuit Coeur de ville Mussidan 26 – 28 juin OT Mussidan-Villamblard Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Du Moyen Âge à l’époque industrielle, partez en balade dans le passé et le présent de cette ville aux multiples visages et découvrez ses équipements : lavoir, halle, four banal, moulin…

Petite curiosité : les panneaux avalés par les platanes de la place de la République !

Support de visite disponible : https://tourisme-isleperigord.com/visiter/circuit-coeur-de-ville-mussidan/

OT Mussidan-Villamblard 11 place de la République 24400 mussidan Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://tourisme-isleperigord.com/visiter/circuit-coeur-de-ville-mussidan/ »}]

Parcourez les rues de Mussidan en suivant un circuit de 4,7 km balisé.